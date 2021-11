Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOVENEZIA C'è il modello Austria: chi non è vaccinato può uscire di casa solo per andare al lavoro o al supermercato. Niente mercatini di Natale, niente ristorante, niente stadio, pena multe salatissime (non solo a chi trasgredisce, anche agli esercenti che non controllano, e sono botte da 3.600 euro). Poi c'è il modello italiano, quello verso cui stanno tendendo le Regioni e che prevederebbe restrizioni per i non vaccinati solo...