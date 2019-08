Con Bruxelles trattativa per 3 miliardi ma gli spazi di flessibilità sono pochi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAROMA «Non so dire zero virgola più meno, ma di sicuro non si può stare sotto il 2%». Matteo Salvini apre ufficialmente la battaglia sul deficit. «Faremo una trattativa: i dogmi di Bruxelles non sono sacri e se la revisione dei vincoli è legata a investimenti, opere pubbliche e taglio delle tasse sono soldi spesi bene» avverte il vicepremier. Il quale, di fatto, si mette di traverso rispetto agli impegni che Giovanni Tria ha preso con l'Europa per evitare la procedura d'infrazione. L'Italia ha promesso di ridurre il...