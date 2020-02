LE VITTIME

BERLINO I turchi sono la maggiore comunità straniera in Germania e sono anche i primi che vi sono arrivati in cerca di lavoro alla fine degli anni '50, inizio '60. Le statische indicano circa tre milioni di cittadini di origine turca (200.000 solo a Berlino), su una popolazione di circa 82 milioni, di cui circa la metà nati in Germania e con passaporto tedesco. Recentemente i numeri sono in sensibile calo. Per alcuni di loro si tratta quindi della quarta generazione che vive nel Paese. Dispongono delle loro moschee, scuole e organizzazioni. Nell'insieme vengono considerati un esempio di riuscita integrazione: «l'Islam appartiene alla Germania», aveva detto nel 2010 il presidente Christian Wulff, anche se spesso si parla di «società parallele» resistenti a inserirsi.

L'attentato di Hanau, (fra le 9 vittime diversi turchi e curdi) riapre la domanda sul successo dell'integrazione. Hanau è solo l'ultimo di una lunga serie di attentati e la rabbia e la paura nella comunità turca sono grandi. L'ambasciatore a Berlino Ali Kemal Aydin ha parlato di «un giorno nero per la Germania» e il ministero degli esteri turco di «crescente razzismo e islamofobia». Il presidente Erdogan ha espresso cordoglio dicendosi fiducioso che le autorità tedesche facciano luce. Per la principale organizzazione turco islamica in Germania, Ditib, la situazione per le moschee è sempre più «insopportabile» per la comunità.

F. B.

