LO SCONTRO

VENEZIA La graduatoria non è ancora uscita, ma le prime indiscrezioni iniziano a circolare e dipingono un quadro destinato a far discutere: la maggior parte dei comuni del nord sarebbe esclusa dalla ripartizione dei 3,4 miliardi di euro messi a disposizione dal Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) per la rigenerazione urbana. E questo basta per far saltare sulle barricate il presidente di Anci Veneto Mario Conte. E per rispolverare la mai sopita diatriba tra nord e sud del paese.

L'ACCUSA

Secondo Conte alcuni filtri utilizzati per decidere quali progetti premiare sono estremamente penalizzanti per le regioni considerate virtuose. Uno dei più contestati è quello che tiene in grande considerazione la presenza nei territori di famiglie disagiate. «Il pericolo di restare senza fondi per la rigenerazione urbana nonostante progetti già definiti e pronti è attualissimo - sottolinea il presidente regionale dell'Anci - per i Comuni virtuosi si prospetta un'autentica ingiustizia. La promessa era quella di rivedere i criteri, restano comunque alcuni filtri come l'indice di vulnerabilità che spostano la trazione verso il mezzogiorno». Conte aveva già lanciato l'allarme nei giorni scorsi sottolineando che se non fossero stati modificati i criteri 551 progetti, di cui il 93% presentati da comuni del nord, sarebbero stati esclusi dalla graduatoria per i fondi: «Mancano ancora all'appello 800 milioni - continua - mi auguro che vengano rifinanziati».

I PARAMETRI

A finire sotto accusa l'algoritmo destinato a decidere quanto dare a ciascuna amministrazione. Nel calcolo si parte da un principio: i progetti di riqualificazione mirano a privilegiare le aree più in difficoltà. E se il primo criterio considerato non penalizza nessuno perché si basa, oltre che sulla qualità del progetto, soprattutto sulla popolazione residente, il secondo è invece contestatissimo perché parte dall'Indice di vulnerabilità sociale e materiale. Viene calcolato dall'Istat considerando fattori come: incidenza percentuale della popolazione di 25- 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico; percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale; percentuale della popolazione in affollamento grave; percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; percentuale di giovani di 15-29 anni non attivi e non studenti. E questi parametri sono quelli che Conte contesta. E non da oggi. Lo ha fatto anche durante il recente incontro tra i sindaci veneti e i tecnici del Ministero, dove ha evidenziato che un indice basato sul disagio finisce, inevitabilmente, per favorire le regioni meridionali e penalizzare quelle settentrionali, a prescindere dai progetti presentati.

DISPARITÀ

E su questo il presidente Anci intende dare battaglia: «Giustamente per il Sud è già stato riservato il 40% del Pnrr - premette - questa ulteriore ripartizione riguarda invece il restante 60%, che però dovrebbe coprire tutti. Senza penalizzare nessuno». Conte fa appello ai parlamentari del nord di tutte le forze politiche: «I nostri rappresentanti si facciano sentire con forza, il rischio concreto è che le nostre comunità rimangano senza risorse per investire sul futuro. Non è una questione di competizione con il Sud, ma di dignità ed equità. I Comuni del Nord non possono rimanere indietro perché sono virtuosi ed efficienti. Questi fondi sono un treno che non possiamo permetterci di perdere». Conte parla di «equità e correttezza nei confronti dei comuni virtuosi che hanno i bilanci in ordine e tutte le carte in regola per accedere a queste risorse che sono fondamentali». E affila le armi: «Non intendo mollare su questo aspetto. Nonostante il lavoro di Anci permangono alcuni criteri che favoriscono i Comuni del Sud che già possono contare sul 40% delle risorse di questi fondi ed in questo modo arriverebbero ad ottenere praticamente più dell'80% delle risorse. Aiutare il Mezzogiorno non significa mazziare i comuni del nord che sulla rigenerazione urbana stanno costruendo il proprio futuro».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA