LE ELEZIONIVENEZIA Fra un mese gli elettori di 84 centri del Veneto e di 38 località del Friuli Venezia Giulia saranno chiamati alle urne. I capoluoghi di provincia coinvolti sono solo Trieste e Pordenone, i maggiorenni veneti sono 561.363. Il 3 e 4 ottobre, però, non tutti potranno recarsi ai seggi: come già sulle Regionali, anche sulle Comuni graverà il Covid, per cui il ministero della Salute ha diramato una circolare che disciplina il...