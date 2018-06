Comunali, test per il governo «Aiuteremo i nostri sindaci» È bufera sul leader M5S `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Di solito si pensa ma non si dice: quando Palazzo Chigi è dello stesso colore delle amministrazioni locali, la vita dei sindaci è un po' più facile. Ieri, vigilia del voto per 761 comuni italiani in cui oggi si voterà dalle 7 alle 23, il vicepresidente del consiglio pentastellato Luigi Di Maio ha espresso questo pensiero a voce alta, in pieno silenzio elettorale, e rivolto ai candidati Cinquestelle ha detto: «Posso dire che questa volta avranno un governo nazionale dalla loro parte che li potrà aiutare a risolvere problemi...