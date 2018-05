CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Comprende l'amico di una vita e non soltanto perché anche lui, con Matteo Salvini, ha avuto i suoi problemi. La Lega non è più il partito che ha fondato e tante scelte dell'attuale segretario, a cominciare da quella di rinunciare alla vocazione nordista, non le ha condivise. Ma Umberto Bossi conosce bene l'uno e l'altro degli attori di questa complicata partita che si sta giocando nel centrodestra, ed è convinto che il leader di Forza Italia faccia bene ad aiutare la nascita di un governo giallo-verde. In una pausa dei pochi lavori d'aula...