SILEA (TREVISO) È stata uccisa dall'influenza a soli 10 anni per colpa di una rarissima complicanza cerebrale. Emma Vitulli frequentava la 5A della scuola elementare di Lanzago, frazione di Silea, alle porte di Treviso. Non aveva mai avuto particolari problemi di salute. Sabato le era salita la febbre. Sembrava un banale malessere. Invece no. La febbre non si fermava più. Domenica i genitori, il papà Marco e la mamma Piera, l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso. Qui è emerso un quadro clinico devastante. Si pensava a una meningite. La piccola è stata subito trasferita in Rianimazione. Gli esami eseguiti dalla Microbiologia hanno invece evidenziato un'infezione da virus influenzale di tipo B. È quello che dà origine alla normale influenza stagionale. Nessun virus particolare o esotico. Stavolta, però, c'è stata una rarissima complicanza non prevedibile a causa di problemi immunitari.

Le equipe mediche di pronto soccorso, Rianimazione, Pediatria, Neuroradiologia, Infettivologia e Microbiologia hanno unito le forze per tentare l'impossibile. Ma per Emma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I centri vitali sono stati compromessi nel giro di poche ore. Le Tac e le risonanze magnetiche hanno evidenziato un velocissimo sviluppo delle lesioni a livello cerebrale. Nella notte tra domenica e lunedì è entrata in coma. E martedì pomeriggio il suo sorriso si è spento per sempre.

Tecnicamente la giovane vita della piccola è stata spezzata da un'encefalopatia necrotizzante acuta su base metabolico-immunomediata, emersa come complicanza neurologica post-infettiva. Il vaccino contro l'influenza avrebbe potuto salvare Emma. Ma la piccola non era stata sottoposta all'iniezione perché non rientrava nelle categorie a rischio, che comprendono gli over 65 e le persone già costrette a convivere con problemi di salute cronici.

«Stiamo parlando di una complicanza rarissima - spiega Roberto Rigoli, direttore della Microbiologia dell'ospedale di Treviso - alla luce di questo, non è possibile vaccinare tutte le persone in modo indistinto». «Si è trattato di una rarissima complicanza legata all'influenza di tipo B aggiunge il medico : nella letteratura scientifica sono descritti meno di cento casi pediatrici a livello planetario. In trent'anni non avevo mai visto uno sviluppo del genere».

L'encefalopatia acuta necrotizzante è una patologia conseguente a infezioni virali. La progressione della malattia in pochissime ore e l'andamento devastante sul sistema nervoso centrale rendono inefficace qualsiasi tipo di terapia.

La famiglia Vitulli è sprofondata nel dolore. Così come la scuola elementare di Lanzago. I genitori degli altri bambini non si sono fatti prendere dal panico pensando a qualcosa di collegato al nuovo coronavirus cinese. Hanno compreso che non c'è alcun rischio di epidemia: Emma non se n'è andata a causa di virus particolari ma per una reazione non prevista a una normale influenza. «Sappiamo che i medici hanno fatto tutto il possibile - affermano Marco e Piera, mamma e papà della bambina, che hanno anche altri due figli di 11 e 22 anni -. Emma era la piccola di casa, la nostra gioia. Domenica la febbre era salita a 41 gradi e abbiamo chiamato l'ambulanza. In pronto soccorso parlava, era stanca ma la situazione non sembrava grave, poi è precipitato tutto in modo così veloce. Per fortuna lei non è riuscita rendersi conto di nulla». Sempre sorridente, solare, Emma adorava la ginnastica artistica, disciplina che praticava da circa tre anni. «Era la sua grande passione - conclude mamma Piera -, da grande voleva fare la ginnasta. Aveva sempre goduto di buona salute, era stata sottoposta a tutti i vaccini obbligatori. Purtroppo, da quanto ci hanno spiegato, quello che le è successo non era prevedibile».

