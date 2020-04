L'idea era quella di una festicciola in famiglia, giusto per non far pensare alla piccola che quella giornata fosse esattamente identica a tutte le altre. E così, una coppia di Cona, ha pensato di invitare i parenti più stretti per gli auguri alla loro bambina per il suo secondo compleanno. Piccolo problema: i famigliari abitano a Cavarzere, quindi fuori dai confini del Comune. Per quanto sia triste, le feste non possono rientrare tra gli eventi di primaria necessità. E così, quando i vicini li hanno visti arrivare hanno chiamato le forze dell'ordine. Tempo pochi minuti e al campanello si sono presentati i carabinieri: accertato che le persone all'interno dell'appartamento si erano spostati senza giustificazione, creando così un imprudente assembramento, hanno proceduto con la denuncia. Sì, perché l'episodio è avvenuto prima del decreto del 25 marzo del presidente del Consiglio dei Ministri, che depenalizza la violazione. I quattro famigliari della piccola, quindi, dovranno affrontare un procedimento giudiziario per l'articolo 650 del codice penale (imposizione dell'autorità). Un processo, in altre parole, per una festa di compleanno.

