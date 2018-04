Commonwealth, il principe Carlo succederà alla Regina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MONARCHIALONDRA Un compleanno tutto da festeggiare, quello di Elisabetta II: oggi fa 92 anni, al termine di una settimana in cui la sua corona ha scintillato come non mai e in cui i capi di Stato e di governo del Commonwealth, ben 53, si sono riuniti a Londra per quella che sarà, inevitabilmente, l'ultimo degli incontri a cui la sovrana parteciperà. Il prossimo si terrà tra due anni in Malesia e la regina non viaggia più in posti così lontani da casa, motivo per cui a succederle sarà Carlo, principe di Galles, figlio sessantanovenne...