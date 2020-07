IL RETROSCENA

ROMA La maggioranza rossogialla è nel caos. Dopo il harakiri nella spartizione delle commissioni parlamentari, con due presidenze letteralmente regalate alla Lega, il quadro è a tinte fosche. Spettrali.

Senatori e deputati grillini che si sospettano a vicenda di tradimento (si votava a scrutinio segreto), per il siluramento in commissione Agricoltura di palazzo Madama del pentastellato Pietro Lorefice. E chiedono la testa dei loro capigruppo e del capo politico Vito Crimi. La colpa: aver concesso due commissioni parlamentari in più agli alleati. Il leader di Leu Roberto Speranza, solitamente mite, che lascia in piena notte il Consiglio dei ministri dopo che Pietro Grasso è stato affondato nella corsa alla presidenza della commissione Giustizia e chiede un «chiarimento di maggioranza». Richiesta reiterata dai capigruppo Federico Fornaro e Loredana De Petris che annuncia: «Non parteciperò più a vertici di maggioranza, non intendo essere presa ancora in giro». E il Pd in allarme: «I 5Stelle a palazzo Madama sono allo sbando, senza una leadership politica forte il Movimento sta diventando incontrollabile. Il governo rischia...», dicono al Nazareno.

Insomma, la guerra delle presidenze, lascia ferite aperte. Profonde. Soprattutto nel Movimento dove divampa una guerra per bande tra filo governativi, che hanno voluto chiudere l'accordo sulle commissioni. E l'ala sovranista che non digerisce l'alleanza con il Pd.

Alla Camera il direttivo guidato dal capogruppo Davide Crippa è letteralmente preso d'assedio. I peones parlano di «gestione fallimentare». La ragione: in base ai numeri ai 5Stelle dovevano spettare 16 presidenze, invece alla fine ne hanno intascate 13. In segno di protesta, Leonardo Donno si dimette da capogruppo della Bilancio. La motivazione: «Siamo stati fortemente penalizzati e questo a causa del mancato coinvolgimento del gruppo parlamentare».

La chat dei deputati pentastellati ribolle. «Il direttivo deve prendere atto della sua incapacità di gestione», si legge in uno dei messaggi. La deputata Yana Ehm posta su Fb un attacco durissimo: «E' mancato il dialogo, è gravissimo, inaudito, surreale, quanto è successo». Il riferimento è alla sostituzione forzata di 10 deputati ribelli della commissione Finanze che si opponevano all'elezione dell'economista renziano Luigi Marattin, eletto quando ormai erano le due di notte. In ossequio del patto di maggioranza.

Ma non sono singoli ribelli. A Montecitorio scatta una raccolta di firme per chiedere le dimissioni del direttivo del gruppo e di Crippa. Tra i promotori Federica Dieni e Mattia Fantinati. Che nella chat scrive: «Il direttivo deve prendere atto della sua incapacità di gestione e di rappresentanza del gruppo!».

In poche ore le firme superano quota trenta. «Ma saremo un centinaio», assicurano i ribelli. Tant'è che Crippa, per prudenza, annulla la riunione convocata per le otto di sera. Tutto rinviato a martedì prossimo, sperando che la rivolta si plachi almeno un po'. Speranza vana: nel mirino finisce anche Vito Crimi, accusato insieme a Crippa di «essersi venduto al Pd».

«SERVE UN CAPO VERO M5S»

Il sottosegretario Alessio Villarosa si scalda in un post: «L'assetto istituzionale realizzato non risulta in equilibrio e soprattutto non rappresenta il M5S quale principale forza in Parlamento. Con un vero e legittimo capo politico uno smacco così non l'avremmo mai subito». Anche Villarosa si scaglia contro la sostituzione forzata dei 10 deputati della commissione Bilancio: «Una forzatura che va contro la Costituzione».

Della zuffa si occupa il presidente della Camera, Roberto Fico: «Farò le mie valutazioni leggendo i verbali». La ragione: il renziano (ex 5Stelle) Catello Vitiello, a causa della guerra per bande tra i 5Stelle, mercoledì è stato eletto al posto del candidato designato dai vertici: Mario Perantoni. E per evitare ritorsioni contro Marattin, Vitiello si è dimesso immediatamente. «Per me basta così», ha sibilato il grillino Davide Tripiedi dimettendosi da capogruppo della commissione Lavoro.

Nei guai è anche il presidente dei senatori, Gianluca Perilli. Lui e Crimi sono accusati di essersi «infinocchiare» e di avere accettato il riferimento al Mes nella mozione di maggioranza sul Piano nazionale di riforme.

A metà giornata si prova a mettere una pezza. I capigruppo (senza la de Petris) assieme al ministro Federico D'Incà, si riuniscono per trovare una «compensazione» per Leu e 5Stelle. Si parla di due commissioni speciali: quella sulla Sanità per il partito di Speranza e una da trovare per i grillini. Secca la replica della De Petris: «Non vogliamo strapuntini. Il fatto grave è che è stato silurato Grasso per dare un segnale sulla giustizia a Berlusconi...». Sempre molto utile quando in Senato la maggioranza scricchiola. «Ed è un problema politico», rincara Fornaro.

