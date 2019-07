Commissione Ecomafie in Veneto Indagine su rifiuti e inquinamento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAVENEZIA Ecomafie, focus sul Veneto: la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati sarà in Veneto dal 9 all'11 luglio. L'obiettivo è fare sopralluoghi e audizioni su alcuni temi d'inchiesta della Commissione: incendi in impianti di stoccaggio e smaltimento rifiuti, contaminazione da Pfas, dragaggi portuali e abbandono di relitti navali, bonifica del Sin di Venezia-Porto Marghera. Temi che hanno visto il Veneto come protagonista, suo malgrado....