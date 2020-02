LA TRATTATIVA

ROMA L'accordo con il Pd, Iv e Leu c'è: la grillina Carla Ruocco questa mattina è pronta a diventare presidente della commissione banche. Il voto è atteso alle 8.30 a Palazzo San Macuto. Nei 5 Stelle però c'è chi non esclude «una coda di guerriglia interna» che alla fine, a sorpresa, potrebbe virare su Laura Bottici o Daniele Pesco. Scenari remoti, in quanto l'intesa registrata ieri dal capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio è su Ruocco, attuale presidente della commissione Finanze della Camera, che lascerebbe il posto a Nicola Grimaldi, sempre per il M5S.

Da qui alla prossima primavera partirà il risiko delle presidenze delle commissioni da rinnovare: Fabio Melilli (Pd) è pronto a presiedere quella retta finora dal leghista Claudio Borghi. Stesso scenario anche a Palazzo Madama dove un altro esponente del Nazareno subentrerà ad Alberto Bagnai, espressione sempre del Carroccio. Ieri, intanto, è stata la volta di Stefano Collina, senatore del Pd subentrato a Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute del M5S, a capo della commissione Sanità.

E oggi toccherà all'organismo parlamentare che dovrà indagare sulle banche, la fine di una storia molto travagliata per i 5 Stelle. All'inizio doveva andare a Gianluigi Paragone, poi ad Elio Lannutti, finito nella bufera per un tweet condivideva teorie antisemite. Alla fine dovette intervenire Luigi Di Maio per indurlo a un passo indietro lo scorso dicembre. Altrimenti il Pd non lo avrebbe mai votato. Oggi la svolta, salvo appunto le guerriglie interne ai pentastellati che potrebbero riservare una serie di sorprese.

S. Can.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA