Commissario Ue irride l'Italia i delegati dei porti se ne vanno

LO SCONTROVENEZIA Doveva parlare della portualità, è passato per il fenomeno migratorio che in Europa avrebbe fatto esplodere il populismo, e poi si è buttato a capofitto in una filippica contro l'Italia e i suoi elettori populisti.Dopo gli attacchi del tedesco Gunter Oettinger, commissario europeo al Bilancio e le Risorse umane, ieri è stato Karel De Gucht, già ministro degli Esteri belga e oggi Commissario europeo al Commercio, a prendersela con il nostro Paese. E ha scelto pure un'assise molto affollata per lanciare i suoi strali dato...