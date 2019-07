Commissario Ue, Conte pressa Salvini Palazzo Chigi vuole stringere i tempi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Il cerino è ancora nelle mani di Matteo Salvini. Toccherà a lui passarlo a Giuseppe Conte offrendogli un nome per il ruolo di commissario europeo. Il tempo stringe e molti altri Paesi hanno già indicato il nome alla von der Leyen. La neopresidente della Commissione europea sarà a Roma venerdì per incontrare il presidente del Consiglio. Un faccia a faccia durante il quale Conte proverà a capire in quale quadro si muove l'ex ministra della Difesa tedesca che quando sarà a Roma avrà già consultato i governi di Berlino,...