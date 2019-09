Commissari in bus in ritiro Gentiloni: «Ursula è il mister»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Avete presente i pullman delle squadre di calcio, con i giocatori che entrano diligentemente in fila dentro il bus, destinazione stadio? Bene, è più o meno quello che è successo a Paolo Gentiloni e agli altri ventisei candidati-commissari europei, ieri pomeriggio a Bruxelles in una giornata fredda e piovosa. Con la sola differenza che la nuova squadra di Ursula von der Leyen ha fatto rotta verso Genval, una località a circa trenta chilometri dalla capitale belga. Per l'esattezza lo Chateau du Lac, un hotel cinque stelle....