Come si comunicano le corrette informazioni sanitarie non solo al tempo del Coronavirus, ma anche nell'epoca dei social? Con un progetto come ViralVeneto, pensato da un gruppo di ragazzi in particolare per i giovani-adulti, tant'è vero che viene veicolato in particolare attraverso Instagram. Nata dall'idea di Veronica Civiero, esperta di social media e influencing originaria di Bassano del Grappa, l'operazione è partita all'inizio dell'epidemia ed è patrocinata dalla Regione, che mette a disposizione contenuti ed esperti, anche per interessanti iniziative divulgative com'è quella andata in scena nel fine settimana: Linea diretta con la sanità.

LA QUOTIDIANITÀ

Sabato pomeriggio il dottor Vittorio Selle, responsabile del servizio di Igiene e sanità pubblica dell'Ulss 3 Serenissima, con chiarezza e pragmatismo ha risposto appunto in diretta alle domande e ai dubbi sulla vita quotidiana, di fronte al rischio del contagio. «Soprattutto in momenti di emergenza spiegano i promotori i cittadini cercano informazioni online incappando spesso in fake news e disinformazione. Proprio quello che noi vogliamo combattere, dando la massima visibilità all'informazione autorevole, certa ed efficace». Per questo ogni giorno ViralVeneto diffonde, in modo facilmente comprensibile e graficamente accattivante, le raccomandazioni dei medici, le prescrizioni delle ordinanze, i consigli degli esperti, facendoli poi amplificare ad ambasciatori quali sono gli influencer. L'intervento del dottor Selle è rimasto visibile per 24 ore nelle storie di Instagram, ma noi l'abbiamo riassunto nelle schede di questa pagina, dividendolo in quattro capitoli: la spesa, l'igiene, le mascherine e le distanze. Tutti temi con cui dovremo continuare, ahinoi, a fare i conti.

Angela Pederiva

