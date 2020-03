Quali sono le tre regole che contraddistinguono una buona comunicazione politico-istituzionale? La serietà, la misura e la precisione. Ieri, sono saltate tutte e tre.

Il manuale della comunicazione sbagliata si apre poco prima delle 14. Fonti di governo avvertono le agenzie di stampa che le scuole saranno chiuse per il rischio Coronavirus. E le mamme e i papà cominciano a organizzarsi: chi avverte le nonne che devono tenere i pupi e fargli pure qualche lezione privata, chi prepara lo smart working, chi non sa che cosa inventarsi ma una soluzione si troverà o magari anche no. Mentre ribollono le chat scolastico-amicali (mio figlio starà da te o tuo figlio da me? Facciamo alli mezzi perché una settimana sarà lunga e dieci giorni peggio mi sento...), gli scolari esultano e gli insegnanti un po' sì e un po' no, e chi benedice il governo e chi sacramenta contro Palazzo Chigi.

Ma poi a stretto giro arriva lo stop: «Scuole chiuse? Macché, nessuna decisione in merito», parola dell'Azzolina, ministro dell'Istruzione. E l'è tutto da rifare, come diceva Bartali. Le nonne vengono sconvocate, le classi impazzite si ricompongono e chi hai preso le ferie le revoca al volo anzi temporeggia. Perché in fondo nessuno si fida davvero: non è che quei buontemponi al potere ci ripensano un'altra volta? Passano le ore, i dubbi crescono e il governo tace: scuole aperte, scuole chiuse, scuole boh. Finché intorno alle 18, fumata bianca (anche se i conclavi sono più semplici e più cartesiani rispetto alle fumisterie rosso-gialle): a scuola non si va.

Ma se restassero aperte almeno le scuole di comunicazione politica, forse il governo imparerebbe qualcosa, risparmiando ai cittadini tutta l'ansia e la confusione provocata in queste ore.

Mario Ajello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA