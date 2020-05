IL FOCUS

VENEZIA Alla vigilia della Festa dei Lavoratori, la Regione Veneto ha definito, e inviato a tutte le parti sociali, il Manuale per la riapertura delle attività produttive. Un manuale rivolto al milione e 200mila veneti che lunedì torneranno al lavoro, ma non a quelli che, loro malgrado, continueranno a restare a casa. Quello di quest'anno sarà un Primo Maggio singolare: «Le piazze saranno vuote e prevarrà il silenzio - ha scritto il governatore Luca Zaia - Silenzio per chi ha perduto la vita sul lavoro e per il lavoro. Silenzio per chi il lavoro l'ha perso a causa di questa crisi che solo in Veneto ha azzerato oltre 3600 imprese, mandato in cassa integrazione oltre 30 mila lavoratori e cancellati 50 mila posti di lavoro. E silenzio per chi sta aspettando, con ansia, di ritornare al lavoro». «Ma c'è una voce - ha aggiunto Zaia - che, in questo Primo Maggio, dovrebbe levarsi forte e chiara per questa ricorrenza: un grazie sentito e corale a tutti i lavoratori che in questi giorni così difficili, con il loro operare, hanno reso possibile la vita di tutti noi e delle nostre comunità».

Il manuale - ha spiegato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - è destinato prioritariamente a tutti soggetti con ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro. Fornisce indicazioni operative finalizzate a supportare tutte le attività produttive a garantire misure per la tutela della salute dei lavoratori: sia aziende che non hanno mai sospeso l'attività, sia aziende che si apprestano a ripartire, secondo le disposizioni dei provvedimenti governativi, per consentire loro una ripresa delle attività in sicurezza. «Abbiamo lavorato sodo ha detto Lanzarin partendo da una prima versione del testo datata 17 aprile, confrontata meticolosamente con le parti sociali, coordinata con il protocollo nazionale con le parti sociali del 24 aprile, elaborata via via recependo le indicazioni del Dpcm del 26 aprile e un'ultima circolare del ministero della Salute emessa mercoledì. Abbiamo tenuto conto di ogni passaggio nazionale, al punto, ad esempio, che la misurazione della temperatura, secondo il nostro testo iniziale obbligatoria, è divenuta facoltativa come previsto dal protocollo nazionale».

Tra gli approfondimenti fatti nel corso della redazione di questo manuale c'è anche la sperimentazione della nuova organizzazione del lavoro su otto aziende padovane (Acqua Vera Gruppo San Pellegrino, Brembana & Rolle, Isoclima, Luxardo, Malvestio, Nuova Ompi, Parker, Sacchettificio nazionale G. Corazza) per un totale di 1.274 dipendenti coinvolti: solo lo 0,4% di loro è risultato positivo. «Una ulteriore sperimentazione, per la quale abbiamo già ricevuto numerose dichiarazioni di disponibilità, riguarderà ora un gruppo di aziende sparse su tutto il territorio regionale», dice l'assessore.

È poi proseguito il lavoro di verifica da parte degli Spisal: controllate 7.576 aziende per un totale di circa 291.000 lavoratori. Gli esiti? «Più che confortanti».

E proprio alla vigilia del 1. maggio sindacati e Unioncamere si sono incontrati via web per avviare un confronto destinato, nelle intenzioni, ad approdare a un «nuovo patto tra lavoratori imprese e istituzioni per ripensare il modello veneto», come dice il presidente dell'organizzazione camerale, Mario Pozza. Da lunedì, secondo le stime, 1,2 milioni di dipendenti su 1,5 milioni torneranno appunto al lavoro, ma con una forte lacuna: quasi l'intero comparto alberghiero e ristorazione. Oltre i due terzi delle attività del commercio e delle costruzioni invece può ripartire. Ma, chissà per quanto tempo, nulla tornerà come prima.

Alda Vanzan

