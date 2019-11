«Com'era e dov'era»: donazioni per l'edicola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SOLIDARIETÀVENEZIA «Com'era, dov'era». Non c'è stato il tempo di piangere, di prendere coscienza di quanto successo che sono già lì, pronti, 8 dei 20 mila euro necessari a rimettere in piedi l'edicola delle Zattere di Walter Mutti. Un chiosco che fino alle 22.30 di martedì 12 novembre c'era e che adesso non c'è più. Sparito. Prima abbattuto dai venti che soffiavano ad oltre cento chilometri all'ora su Venezia e poi trascinato dalla marea che nella nottata si è ritirata dai masegni. Sul web gli amici hanno lanciato una raccolta...