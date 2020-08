L'AGGRESSIONE

MILANO Paura ieri mattina nel Duomo di Milano dove, per sfuggire a un banale controllo di polizia, uno straniero con piccoli precedenti è entrato di corsa in basilica, spintonando una guardia giurata, e una volta dentro ha preso in ostaggio un altro vigilante, puntandogli un coltello e facendolo inginocchiare, fino a quando, fronteggiato dalla polizia, non è stato immobilizzato. L'uomo così è stato arrestato mentre la guardia giurata ne è uscita illesa.

L'allarme è giunto alla centrale operativa della polizia alle 13.01, ma in quel momento già alcuni agenti di due Volanti di passaggio in piazza Duomo stavano intervenendo. Tutto infatti si è risolto in un lampo: alle 13.12 era già finito. Dieci minuti ad alta tensione causati da un egiziano di 26 anni, in Italia con un regolare permesso di soggiorno. Il pool antiterrorismo della Procura di Milano e gli investigatori della Digos stanno effettuando accertamenti. Al momento, però, non si sa perché l'uomo abbia deciso di compiere questa azione, anche se in passato avrebbe avuto già reazioni impulsive di fronte alle divise.

LE INDAGINI

Dalle prime verifiche comunque niente farebbe pensare che si tratti di un'azione con finalità terroristiche. Sulle prime aveva solo detto di chiamarsi Cristiano', ma non è il suo vero nome. Peraltro non avrebbe mai pronunciato frasi a sfondo politico o religioso anche se il nome che si è attribuito sulle prime è certamente singolare. Di lui con certezza si sa solo che è entrato in Italia nel 2011 per un ricongiungimento famigliare con i genitori, emesso dalla Questura di Savona.

La sua azione ha suscitato reazioni politiche: «La grave aggressione avvenuta in Duomo non è che l'ultimo episodio di una città sempre più insicura - ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera - con l'aggravante che la violenza è entrata questa volta nel luogo più sacro di Milano. La città ha bisogno di sicurezza». Per il commissario provinciale milanese della Lega, Stefano Bolognini «l'episodio di oggi è un fatto gravissimo, ed è l'ultimo di una lunga serie che ha caratterizzato Milano in queste settimane».

