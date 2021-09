Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ASSALTOAUCKLAND Sessanta secondi di terrore, sei feriti quattro dei quali gravi e l'ombra dell'Isis. Un tranquillo centro commerciale alla periferia di Auckland, in Nuova Zelanda, si è trasformato in una scena da film horror quando un uomo si è impossessato di un coltello esposto in vetrina e ha iniziato a colpire a caso mentre i passanti fuggivano terrorizzati urlando. Immediato l'intervento degli agenti nel Countdown supermarket del...