Coltellate al matrimonio tra gli ospiti anche Trenta

IL CASO ROMA Grida, panico e sangue a bordo piscina durante la cerimonia di un matrimonio in un rinomato ristorante dei Castelli Romani con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta tra gli ospiti. Sicuramente i due sposi non dimenticheranno mai la loro festa di nozze interrotta da una rissa tra camerieri culminata con le coltellate e un ferito grave. L'ORDINE SGRADITOI motivi? Vecchi dissapori e lamentele sui carichi di lavoro: chi correva avanti e indietro e chi si prendeva i suoi tempi. E forse sarebbe finita in tragedia se non fossero...