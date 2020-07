IL PROGETTO

MILANO Il progetto è ambizioso, ma tra qualche mese la nave di ResQ-People Saving People, ne sono convinti i responsabili, potrà solcare il Mediterraneo per salvare vite umane. ResQ-People Saving People è un'associazione, da poco anche Onlus, creata a Milano da un gruppo di amici, «stanchi di vedere morire migliaia di persone nel tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo» e che, per questo, hanno «deciso di rompere il muro dell'indifferenza». Ne è presidente onorario l'ex pm di Mani Pulite Gherardo Colombo che ha fatto sua l'idea sulla scorta di una «semplice» considerazione: «Sarei contento se qualcuno mi venisse a salvare se stessi annegando in mare? Sì, sarei contento».

Colombo aggiunge che salvare gente in mare è inoltre espressione dalla nostra Costituzione. «Il progetto vuole assicurare la presenza nel Mediterraneo Centrale di una nuova nave al 100% italiana per soccorrere i naufraghi, - spiegano i responsabili di ResQ - e testimoniare quanto accade, nel rispetto dei principi umanitari non negoziabili di imparzialità, neutralità, umanità e indipendenza».

L'attività in mare prevede un team di professionisti e volontari per prestare soccorso e raccogliere le testimonianze di quanto accade a poche miglia dalle nostre coste. Questo sarà reso possibile grazie a una nave da circa 40 metri con 10 persone di equipaggio per il funzionamento, e 9 tra medici e infermieri, soccorritori, mediatori, giornalisti e fotografi. Due gommoni veloci, invece, assicureranno gli avvicinamenti alle imbarcazioni in difficoltà e il salvataggio dei passeggeri.

COSTO

Il progetto, ovvero l'acquisto e l'allestimento della nave e il suo finanziamento per un anno, costano 2,1 milioni di euro. La cifra necessaria perché il progetto si concretizzi è di 1 milione di euro: servirà per il costo della nave, della preparazione, allestimento e il funzionamento per i primi 3 mesi a cui va aggiunta la spesa per la formazione del personale. Una cifra importante, che sarà raccolta attraverso donazioni sul sito www.resq.it e campagne di crowdfunding.

Filippo Grandi, Alto commissario dell'Unhcr, intervenuto da remoto alla conferenza stampa rifiuta la narrazione dell'invasione» di migranti in Italia e in Europa. Spiega che la percentuale di migranti che giunge in Europa o negli Stati Uniti è «bassissima» rispetto a quelle di altri Paesi «con scarse risorse» ed è «ancora facilmente gestibile». Grandi ha fatto l'esempio dell'Uganda che recentemente ha aperto le frontiere ai rifugiati dal Congo. «Applaudo questa iniziativa - aggiunge Grandi riferendosi alla neonata associazione - e trovo immorale che ancora si stia a discutere se è giusto salvare persone che rischiano di annegare in mare. È semplicemente un obbligo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA