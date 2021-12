IL RETROSCENA

ROMA Non c'era la musica, e neanche Dudù e Dudina che abbaiavano, ma il sound di Villa Grande - ieri durante il pranzo tra Berlusconi, Salvini, Meloni e gli altri leader del centrodestra - ricordava questo della celebre canzone: «Presidente siamo con te / menomale che Silvio c'è». Il Cavaliere infatti ha premesso: «Deciderò a gennaio se correre per il Colle oppure no». Ma subito dopo ha illustrato la sua strategia da candidato già abbondantemente in campo: «Alla quarta votazione ci sarò io. E i numeri non sono un problema». Il candidato che allarga e può pescare voti anche negli altri fronti Berlusconi lo ha trovato in se stesso. Spiega ai commensali: «Mi stanno arrivando segnali d'interesse da parte di tanti nell'area di centro, nel gruppo misto e qui e là in Parlamento, avrò i numeri per andare anche oltre i consensi del centrodestra». Salvini, Meloni, Toti, Cesa, Lupi ci credono o mostrano di crederci - qualcuno di loro dopo il pranzo dirà: «E' stata la farsa dell'unanimismo - e gli dicono: «Presidente, se tu ti vuoi candidare, noi ti sosteniamo senza se e senza ma». Siamo però ancora all'inizio, come sanno tutti e come sa anche Berlusconi, e quindi le promesse e le intenzioni devono resistere alla prova del tempo.

Alcuni dei commensali uscendo da Villa Grande commentano che Draghi proprio i tempi del suo passo avanti ha sbagliato, «è stato intempestivo». Il centrodestra - che, assicura Tajani e conferma la nota unitaria post-prandiale, «si muoverà con una strategia comune concordata a ogni passo» - aspetta di vedere che cosa deciderà il 13 gennaio il Pd nel suo super-summit quirinalizio e poi farà le sue mosse. Che ruotano intorno a Berlusconi, il quale ieri sera è tornato da Roma ad Arcore ma sarà di nuovo a Villa Grande, sull'Appia antica, dal 10 gennaio per dirigere i giochi direttamente sul campo. Anche se a muoversi da leader della coalizione al momento è Salvini, in quanto la Lega è il partito più votato, e per sottolineare il ruolo Matteo ieri mattina è andato da Draghi a Palazzo Chigi, dove genericamente hanno parlato anche di Colle.

FORMAGGI E BOLLICINE

Al premier, Salvini ha portato dei formaggi valtellinesi, mentre a Villa Grande si è presentato con una bottiglia di bollicine Ferrari che è stata consumata subito e ha innaffiato il menu: ravioli in doppia versione (quella patriottica con pomodoro, basilico e parmigiano e quella burro e salvia), roastbeef con carciofi e patate, babà e poi caffè. Ma da gran padrone di Casa Silvio ha fatto trovare per la Meloni le pere cotte al vino. E uno degli ospiti ha citato la poesia di Ungaretti cambiando «ed è subito sera» in «ed è subito pera». Ma non Pera inteso come Marcello perché «di nomi per il Colle - assicurano i presenti - non s'è parlato». Tranne di quello di Silvio. Il quale, a chi gli ha fatto notare che potrebbero esserci dei franchi tiratori nei partiti di centrodestra anche contro di lui, lo ha escluso: «Macché, voi e i vostri parlamentari mi volete tutti bene». Qualcuno, di fronte a questa affermazione e in generale alla convinzione del Cavaliere di avere tanti voti e di poter succedere a Mattarella, sia rimasto un po' scettico. Ma davanti a Berlusconi, tutti si sono detti con Berlusconi. Nelle telefonate del dopo, con amici e colleghi di partito, qualcuno invece ha raccontato: «Gli abbiamo dato il nostro appoggio per farlo contento, ma che riesca a fare il pieno dei voti è improbabilissimo...». Ma lo spirito unitario adesso c'è, nel centrodestra. E si farà di tutto, finché si potrà, per non gustarlo.

Mario Ajello

