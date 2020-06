IL RETROSCENA

ROMA Un rapporto a corrente alternata, che i media hanno farcito di geli, invidie, tiepide aperture, anche se ieri Giuseppe Conte, durante gli Stati Generali, nel commentare la relazione della task force di Vittorio Colao, ha detto: «Siete stati preziosi, avete lavorato a un piano di ampio respiro, avete avuto attenzione incontrando oltre 250 stakeholders. Le 102 schede di lavoro hanno fatto guadagnare tempo e su questa base abbiamo elaborato un piano di rilancio che senza il vostro contributo sarebbe stato più lento».

IL NUOVO CODICE

Della sua squadra di 22 membri, ieri mattina a Villa Pamphilj c'erano Raffaella Sadun, economista di Harward, esperta di gestione di impresa, collegatasi da remoto a fronte di una levataccia a causa del fuso orario, Enrico Giovannini, Giuseppe Falco, anch'essi in video. Nel pomeriggio il top manager avrebbe incontrato nella capitale 7-8 esperti con i quali non ha comunque nascosto la soddisfazione, non tanto per gli elogi incassati, quanto perché dei nove driver del piano di rilancio del governo, articolato in 55 voci, otto di essi sono stati tratti pari pari dalle Iniziative per il rilancio 2020-22 di una Italia più forte, resiliente ed equa, che è il progetto della task force consegnato una settimana fa. E il capitolo escluso (Un ordinamento giuridico più moderno ed attraente) comprendente la riforma del codice civile, era stato oggetto di prime elaborazioni da parte degli esperti subito dopo l'insediamento, salvo poi lo stop ricevuto dallo stesso Conte in uno dei primi confronti avuti in video conferenza di non approfondire le questioni giuridiche. Con questo atto, si chiude l'esperienza della task force.

Al 75-80% la nuova piattaforma governativa ha attinto a mani basse dalle nove settimane di lavoro dei grandi esperti. E queste tematiche potrebbero far parte della prossima legge di stabilità ma anche del Next Generation Eu che è la nuova declinazione del Recovery fund, la raccolta di liquidità per 500 miliardi da distribuire a fondo perduto, mediante l'emissione di bond da parte della Commissione Ue.

Anche alcuni vocaboli poco inflazionati (resilienti) sono stati copiati. Non ci sono disallineamenti, solo alcune integrazioni, minime ma di sostanza. Nel paragrafo su impresa e lavoro, nel paragrafo sulla qualità del lavoro, l'esecutivo ha aggiunto la Rimodulazione dell'orario di lavoro e smart working e i Contratti di espansione e staffetta generazionale. Sul lavoro da remoto o agile, c'è un paragrafo della relazione con le osservazioni per normarlo al meglio con l'aggiunta di un codice etico a tutela dei lavoratori.

Quest'ultimo aspetto era stato, comunque, oggetto il 4 maggio scorso, di confronto e approfondimento durante un'audizione di Colao e Giovanni Gorno Tempini, affiancati da alcuni esperti, con le parti sociali nel quale ci si sarebbe soffermati sulla necessità di assicurare continuità aziendale specie nelle piccole e medie aziende alle prese con i passaggi generazionali. E in quel contesto il top manager condivise l'ipotesi di coinvolgimento dei lavoratori nel capitale delle imprese che non hanno un'altra generazione pronta ad assumerne le redini. Nella relazione, però, non si fa riferimento a questo tipo di successione: da quello che trapela Colao avrebbe voluto dedicare un paragrafo, ma 3-4 grandi nomi della squadra, di cui un paio americani si sarebbero opposti.

Sicuramente Conte ha riservato la dignità di un capitolo ad hoc al Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane, sfiorato, invece da Colao: «Le pmi - che come noto rappresentano una porzione significativa del tessuto produttivo italiano - sono particolarmente vulnerabili di fronte alla crisi in atto. Per rafforzarle, superando i limiti strutturali derivanti dalla loro dimensione e rendendole più competitive sui mercati internazionali, il Comitato propone interventi per favorire la ricapitalizzazione delle imprese di filiera». Tutto qui mentre le filiere del governo spaziano dal turismo - cui la relazione della task force comunque ha ritagliato il titolo del 3° capitolo - alla valorizzazione del patrimonio artistico, automotive, agro-alimentare e pesca, acciaio.

Su tutti i grandi macro settori invece, il governo ha fatto sue le proposte degli esperti che, per inciso, potranno essere singolarmente ingaggiati dai vari ministeri su temi specifici. Innovazione digitale, spinta alle infrastrutture, green e sostenibilità, riforma della pa, ricerca, inclusione.

Rosario Dimito

