Onorevole Roberto Morassut, sembra di capire che l'annuncio di Zingaretti vi abbia colti tutti di sorpresa. Parla di stillicidio, di un Pd di cui si vergogna. Cos'è successo?

«Di sorpresa fino a un certo punto. Le ultime settimane sono state abbastanza pesanti: le critiche che sono state mosse a Nicola mi sembrano incomprensibili, anche perché i passaggi che sono stati compiuti, prima e durante l'ultima crisi di governo, sono stati fatti nella più ampia collegialità. In questi mesi la Direzione è stata convocata e coinvolta continuamente e tutte le volte si è espressa in maniera unanime, tutti i passaggi di questa crisi sono stati decisi insieme».

Quindi secondo lei le critiche mosse al segretario sono ingiustificate?

«Aprire un fuoco di fila e una battaglia politica esplicita, che ha avuto per bersaglio Zingaretti, è stato sorprendente e incomprensibile e questo credo abbia determinato la sua reazione».

Da Dario Franceschini a Graziano Delrio, tanti dei più importanti dirigenti dem chiedono al segretario di ripensarci. Cosa succede adesso?

«Nicola deve ripensarci perché in questo momento, come ricorda lui stesso, il Paese ha bisogno del Pd e il Pd ha bisogno del Paese: dobbiamo concentrarci sulle grandi emergenze, dalla pandemia alla crisi economica. Bisogna evitare di avvitarsi in una discussione interna sulle correnti, che non possono mai sostituire il partito. Quando questo accade vuol dire che siamo arrivati a punto pericoloso: abbiamo un apparente unanimismo che si traduce in conformismo di linguaggio, di progetti e di idee, ma nei momenti in cui si parla di organigrammi, di poltrone, di assetti, iniziano i problemi. Questo è anomalo, una patologia alla quale bisogna mettere mano. Io mi auguro che Zingaretti non solo rimanga, com'è giusto, ma che gli sia anche consentito di portare avanti quel processo costituente di rigenerazione del Pd che aveva avviato e che dal 14 marzo deve essere rilanciato».

Ecco, l'Assemblea di metà marzo è la sede in cui questo strappo può rientrare?

«Quella è la sede che deve affrontare una discussione politica a tutto tondo. Lì Nicola deve riprendere il suo lavoro e il processo politico che aveva avviato»

Quindi andare avanti con il consolidamento dell'alleanza con i 5Stelle.

«Non c'è dubbio che noi dobbiamo guardare a M5S come ad un interlocutore. L'esperienza fatta in questi mesi di governo va sviluppata. I grillini hanno cambiato tanto, si sono avvicinati alle posizioni di un movimento civico europeista, hanno fatto passi avanti. Se questo processo continua, sarà salutare per il Paese e per un centrosinistra rinnovato. I rapporti con M5S e con LeU sono passaggi fondamentali per dare vigore a una coalizione di centrosinistra riformista di cui questo Paese ha bisogno. Ma prima di tutto serve un chiarimento di fondo su cosa vogliamo essere noi Pd in questo Paese».

Il terremoto in corso nel vostro partito avrà ripercussioni sul governo?

«Non illudiamoci, il governo Draghi può ottenere buoni risultati solo se la forza più convintamente e coerentemente europeista, cioè il Pd, è unito ed è in campo. Se si indebolisce il Pd, questa esperienza di governo è destinata a fallire».

Alleanza con i 5Stelle anche a Roma?

«Roma può essere il laboratorio di questa coalizione rinnovata civica e di centrosinistra, il punto di partenza di una battaglia riformista per tutto il Paese. Però va affrontata una questione decisiva: noi non sosteniamo Virginia Raggi e non c'è nessuna possibilità di accordo con lei. Se dobbiamo fare un passo avanti, lo dobbiamo fare tutti. Quindi se vogliamo costruire qualcosa di nuovo bisogna che tutti voltino pagina».

Zingaretti potrebbe candidarsi nella Capitale alle elezioni del prossimo autunno?

«Adesso il tema dei nomi è prematuro. La discussione sulle candidature sarà fatta al momento opportuno».

