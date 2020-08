L'INCHIESTA

PADOVA Soldi, azioni societarie e una barca da 12 metri (in foto). È quello che la Guardia di finanza di Gorizia ha sequestrato all'imprenditore padovano Giampietro Dal Vecchio, residente a Grado e già coinvolto nell'inchiesta Panama Papers per le sue evasioni fiscali. Ora è accusato di dichiarazione infedele. Lo scudo fiscale aveva permesso a Dal Vecchio, 76 anni, di sanare la posizione con il fisco italiano regolarizzando i beni posseduti all'estero ed evitando sanzioni per gli illeciti commessi. Gli investigatori, però, hanno scoperto che quelle dichiarate tra il 2009 e il 2010 erano solo una parte delle sue proprietà. L'imprenditore ha nascosto allo Stato italiano l'esistenza di una società alle Isole Vergini Britanniche e altre disponibilità ancora presenti all'estero. Per questo motivo le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo pari alla somma evasa, oltre mezzo milione di euro.

IL BUSINESS

Due i business coltivati da Dal Vecchio negli ultimi anni: da una parte l'allevamento di orate e branzini, dall'altra la gestione dell'azienda agricola Panera di Villa Vicentina (Udine), specializzata nella produzione di vini. Nel mirino degli inquirenti c'è però la gestione del patrimonio all'estero. Le indagini sono partite nel 2019 e hanno ricostruito ogni passaggio. L'imprenditore sin dai primi anni 90 è stato unico socio ed amministratore di due società situate in due paradisi fiscali, operando anche nel settore immobiliare. Dieci anni fa aveva sanato la propria posizione, ma i finanzieri hanno appurato che deteneva all'estero altre proprietà. Constatato il superamento delle soglie penali, è scattata la denuncia.

Gabriele Pipia

