Cognato condannato, ma paga Maniero

IL CASOVENEZIA Felice Maniero rischia di pagare cara la decisione di volersi vendicarsi dell'ex cognato, da lui accusato di essersi appropriato di parte del tesoro della mala del Brenta, affidatogli per essere messo al sicuro. Nella deposizione resa agli inquirenti due anni fa per incastrare Riccardo di Cicco, il dentista toscano ex marito della sorella Noretta, l'ex boss ha ammesso di aver ricevuto da lui, nel corso degli anni, la restituzione di una quota del denaro illecito che gli aveva consegnato in custodia, pari a circa 6-7 miliardi di...