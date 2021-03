Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Il Codice Rocco, inteso come Casalino, veniva supinamente accettato dai curatori dei talk show. Sarà lo stesso per il Codice Beppe, inteso come Grillo? L'Elevato che aveva deciso la dieta televisiva per gli esponenti M5S, in quanto li aveva trovati mediaticamente pessimi nella fase della crisi di governo, adesso modifica la sua linea: «I nostri vanno in tivvù solo se vengono trattati con riguardo dai conduttori e dagli altri...