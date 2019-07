Cocaina e alcol, Suv sui cuginetti: uno muore, l'altro perde le gambe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAVITTORIA (RAGUSA) Tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. Non solo: tracce di cocaina nel sangue. Una serata folle quella di Rosario Greco, 37 anni, che dopo i bagordi ha pensato bene di mettersi alla guida di un Suv, guidato a forte velocità in via Quattro aprile, centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Peccato che lì dove la strada diventa un budello stessero due ragazzini, seduti sul gradino dell'uscio di casa. Uno, Alessio D'Antonio, 11 anni e un volto rotondo incorniciato dal sorriso, è morto...