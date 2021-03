Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROTESTAI Cobas hanno confermato, insieme al comitato Priorità alla Scuola e al Coordinamento nazionale precari scuola, lo sciopero nazionale della scuola del 26 marzo, «affinché almeno la gran parte dei 20 miliardi di euro già previsti dal Recovery Plan per la scuola - dicono gli organizzatori - siano destinati a ridurre a 20 il numero massimo di alunni per classe e a 15 in presenza di alunni diversamente abili; a garantire la...