IL MEETING

NEW YORK Il gigante e la bambina sono in scena a Davos. Solo un'ora ha separato l'esordio dell'attivista svedese Greta Thunberg sul palco del paesino svizzero che ospita il World Economic Forum, da quello altrettanto atteso di Donald Trump. I due non si sono chiamati per nome, ma i toni dei rispettivi discorsi non avrebbero potuto essere più diretti. «Tutti i leader del mondo condannano gli Usa per aver deciso di ritirarsi dall'accordo di Parigi per il controllo del clima ha esordito Greta ma nessuno si scandalizza per il fatto che gli stessi capi politici non fanno nulla di concreto per dare corpo agli obiettivi fissati». Thunberg ha ripetuto l'appello dello scorso anno: «Il mondo è in fiamme! Badate bene, non basta ridurre le emissioni di anidride carbonica, bisogna eliminarle. Non basta piantare alberi in Africa mentre si distrugge l'Amazzonia». Diciotto mesi sotto i riflettori hanno addolcito gli spigoli emotivi delle prime apparizioni, ma non il tono del messaggio: «Non mi lamento certo di non avere voce, anzi vogliono che io parli in continuazione. Il problema è che la voce dei giovani e della scienza non vengono ascoltati dai protagonisti di questo dibattito».

Donald Trump non poteva non pensare a lei quando ha invitato la conferenza a non prestare attenzione ai «perenni profeti di sventura» e agli «eredi dei ciarlatani del passato, e dei divinatori del futuro». Il leader degli Stati Uniti vede un presente ben diverso da Greta, fatto del successo «senza precedenti» dell'economia del suo paese, e della «portata storica» della sua stessa presidenza. Trump ha invitato tutti a riconoscere l'efficacia della sua politica isolazionista, e l'utilità per gli Usa dei dazi con i quali ha colpito il resto dei partner commerciali intorno al mondo. Più che un intervento sui temi della conferenza: il volto umano del capitalismo e le prospettive di crescita sostenibile e condivisa, il suo è stato l'ennesima autocelebrazione sulla scena internazionale, particolarmente significativa nel giorno in cui al senato di Washington iniziava il processo dell'impeachment con il quale l'opposizione vorrebbe rimuoverlo di peso dalla Casa Bianca.

LA CORSA

All'ombra di questo scambio di posizioni che ha monopolizzato l'attenzione dei media, il summit di Davos si è aperto ieri con sessioni dedicate al rapporto tra Intelligenza artificiale e privacy, le trasformazioni economiche dettate dalla tecnologia, e l'emergenza climatica che colpisce selettivamente i paesi più poveri come quelli dell'Africa. Lo storico e antropologo culturale israeliano Yuval Harari ha paventato un futuro imminente, nel quale i dati a disposizione di grandi aziende e di apparati statali li metteranno nella condizione di conoscere le nostre identità e il nostro corpo «meglio di quanto li conosciamo noi stessi», e di manipolarci a distanza. «Stiamo assistendo ad una corsa imperialista per il dominio mondiale - ha detto Harari - nella quale non ci sarà più bisogno di inviare soldati per soggiogare un popolo, ma sarà possibile hackerare i singoli cittadini». I protagonisti di questa guerra sono per lo scrittore israeliano il governo cinese, in saldo controllo della tecnologia e con libero accesso ai dati, e Silicon valley dall'altra parte, ben più cosciente della stessa Washington della posta in palio. Il ceo della Huawei, Ren Zhengfei, ha cercato di ricordare che simili fobie hanno circondato in passato le maggiori transizioni di ere tecnologiche, ma che alla fine le nuove tecnologie hanno favorito lo sviluppo umano piuttosto che impedirlo. La tecnologia ha cambiato il mondo e ne ha preso possesso. Il grafico dei flussi finanziari si identifica ormai con quello della raccolta dei dati, e questi ultimi governano la sicurezza, la finanza e la politica. Dieci anni fa solo 8 aziende di settore vantavano una capitalizzazione superiore ai 100 milioni di dollari, oggi ce ne sono più di 100, e le prime quattro (Amazon, Apple, Facebook e Alphabeth) hanno superato i mille miliardi.

Tra le prime cinquanta, quarantadue sono basate negli Stati Uniti e otto in Cina. L'Europa soffre di un ritardo preoccupante secondo la cofondatrice di CloudFare Michelle Zatlyn. Il decennio che si apre sarà segnato dalla necessità per i singoli paesi di dettare le regole di accesso al proprio mercato, e le aziende cinesi sono più pronte. Al contrario dei giganti statunitensi, riconoscono la necessità di negoziare con i governi locali e di collaborare con loro.

Flavio Pompetti

