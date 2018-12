Clima, l'Onu lancia l'allarme: ultima chiamata per la terra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOAl via la conferenza delle Nazioni Unite sul clima ospitata dalla Polonia, con il segretario generale dell'Onu, António Guterres, che in occasione dell'apertura ha parlato di mondo «totalmente fuori rotta» nel suo progetto per scongiurare un cambiamento climatico catastrofico, definendolo «una questione di vita o di morte». È un appuntamento cruciale la COP24, che si svolge, non a caso, proprio nella località di Katowice, nella regione della Slesia, dove sorge la più grande miniera di carbone del paese, fonte di lavoro per...