Cliente ricattato si uccide: prostituta arrestata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRAPPOLAPADOVA In tre anni aveva spillato a quattro clienti 165mila euro. La prostituta li portava all'esasperazione con minacce e intimidazioni, tanto che uno di questi, un operaio di 49 anni, ha deciso di farla finita: si è suicidato soffocandosi con una busta di plastica. E proprio la sua morte, avvenuta a gennaio, ha fatto scattare le indagini. I carabinieri di Piove di Sacco hanno arrestato ieri per truffa ed estorsione Ana Alina Ursu, romena senza fissa dimora di 28 anni, che aveva messo in piedi una piccola organizzazione criminale...