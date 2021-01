Claudio Scarpa*



Il report dell'ISTAT è impietoso: - 68,6 % il calo delle presenze di turisti stranieri nei primi 9 mesi del 2020, -73,2% il calo delle presenze nelle grandi città nei primi 9 mesi del 2020. Una situazione gravissima, peggiorata ora grazie a questo nuovo lockdown che rischia di protrarsi almeno fino a marzo 2021. Numeri impietosi che evidenziano la crisi di un settore, quello turistico, che vale il 13% del PIL nazionale ed il 10% dell'occupazione. Non tutti i settori del turismo sono stati però colpiti nello stesso modo. Spiagge e montagna hanno potuto vivere quest'estate una stagione ridotta, ma che, in ogni caso, ha garantito un minimo di entrate. Le città d'arte no, le città d'arte che vivono il loro momento economicamente più importante nei mesi primaverili e autunnali (i mesi dei lockdown) hanno preso il colpo in pieno e vacillano sull'orlo di cadere.

Gli alberghi di Venezia, Firenze e Roma hanno visto azzerati i fatturati che, secondo i nostri primi calcoli, viaggiano ad un terrorizzante 85%. La cosa non riguarda solo gli alberghi ma anche tutta la filiera del turismo che in una città come Venezia è lunghissima. Dal turismo dipende tutta la città. Grazie al turismo viaggiano i mezzi pubblici, grazie al turismo aprono i musei, esistono quei servizi artigianali (caldaisti, elettricisti, ecc) che servono a tutta la città. Grazie al turismo sopravvive l'antica arte vetraria, grazie al turismo lavorano i professionisti dagli avvocati agli architetti e via dicendo. Quasi il 75% degli incassi alberghieri, detratti gli stipendi che rimangono ovviamente tutti nel territorio, vanno spesi in acquisti di beni e servizi nell'area veneziana. La situazione non è dissimile a Firenze e Roma.

La risposta del Governo è stata importante, ma non sufficiente e soprattutto non precisa.

Si è andati sul bersaglio grosso pensando che fosse la soluzione migliore. Non si è compreso questo dato e cioè che c'è chi soffre di più e va aiutato di più. Soprattutto non si è compreso che le tre città d'arte sono e saranno sempre i 3 grandi attrattori del turismo internazionale e che aiutandole alla fine in via indiretta si aiutano anche le altre destinazioni. Per Venezia, inoltre, tutti pronti a parlare della salvezza della città dalle alte maree senza pensare che salvare dalle acque una città economicamente morta servirà a poco. Il Sottosegretario Baretta, di cui abbiamo piena fiducia, pareva aver capito la situazione e aveva promesso durante una riunione del Consiglio AVA e successivamente sulla stampa aiuti mirati. Siamo certi giungeranno, ma devono arrivare subito.

Non è più possibile aspettare, perché la situazione si fa attimo dopo attimo sempre più drammatica e ad ogni giorno che passa si rischia di veder passare di mano imprese, da quelle più grandi a quelle più piccole, col rischio che la città alla fine della crisi sia in mano ad investitori esteri e col rischio anche di infiltrazioni malavitose. Se ciò avverrà, e lo dico ad alta voce, non si incolpino gli imprenditori disperati. Le responsabilità saranno politiche e andranno cercate fuori dal mondo delle imprese.

*Direttore AVA, Associazione Veneziana Albergatori

