«Ciudadanos ha pagato la svolta a destra noi pronti a governare anche da soli»

Cristina Narbona è la presidente del Psoe. Ci riceve il giorno dopo le elezioni e l'intervista che facciamo è in italiano. «Ho studiato in Italia dai 12 ai 24 anni, una parte importante della mia vita, ho fatto l'università a Roma, i miei genitori erano corrispondenti per la stampa spagnola. Lì ho studiato Economia, poi i miei genitori sono rientrati in Spagna e io mi sono fermata altri due anni. Sono tornata in Spagna qualche mese prima della morte di Franco».Domenica è stata la senatora più votata alle elezioni.«Sì, è un grande...