Cittadinanza, opposizione sulle barricate: non passa E la riforma divide i 5Stelle

IL CASOROMA «Il confronto in parlamento è più che giusto, ma per la legge sullo Ius culturae non c'è fretta: non è una priorità». Dai vertici del M5S arriva la frenata sulla proposta di cittadinanza ai bambini nati in Italia che abbiano frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale, uno o più cicli di studio. Il timore di Luigi Di Maio è che una legge sulla cittadinanza ai figli degli immigrati possa gonfiare le vele a Matteo Salvini, che non a caso è tornato all'attacco: «La cittadinanza facile non ci...