Cison, il killer voleva bruciare i corpi con il gasolio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINETREVISO Aveva svuotato una tanica di gasolio sul corpo di Loris. Voleva bruciarlo. E non fosse stato per il freddo, la neve e la difficoltà nell'innesco del combustibile, l'assassino avrebbe fatto lo stesso con Annamaria. «Pensiamo abbia cercato di distruggere le prove» confermano i carabinieri di Treviso fornendo una ricostruzione delle indagini che sabato scorso hanno portato al fermo del 36enne di Refrontolo Sergio Papa, unico indagato per l'omicidio di Loris Nicolasi, 71 anni, e della moglie Annamaria Niola, di 68, uccisi la...