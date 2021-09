Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SINDACATOPADOVA «Noi siamo favorevoli al Green pass, ma serve una legge nazionale. I tamponi, invece, non devono essere a carico dei lavoratori, ma delle aziende». A dirlo è stato il segretario nazionale della Cisl Luigi Sbarra che, assieme al segretario veneto Gianfranco Refosco, ieri mattina era Padova per partecipare al consiglio generale del sindacato. «Come Cisl in linea di massima abbiamo sempre espresso un giudizio positivo sul...