VENEZIA Finisce un anno scolastico inedito che col coronavirus ha visto le lezioni continuare solo online con problemi di didattica e molti studenti costretti ai margini dal distanziamento digitale. Il decreto Scuola appena approvato dalla Camera secondo i sindacati non risolve i problemi anche in vista della ripresa di settembre. E ha proclamato uno sciopero oggi con manifestazioni in piazza in tutta Italia e anche nel Veneto. «Il personale della scuola è costretto a un giorno di sciopero. L'8 giugno. Uno dei motivi di contrasto con il governo è la mancata assunzione a settembre degli insegnanti ancora non di ruolo. Hanno il diritto di essere chiamati col loro nome, insegnanti da regolarizzare. Nel Veneto, il 40% dei docenti è precario e sarà licenziato a fine anno scolastico. Nel Veneziano, le cattedre scoperte saranno duemila, un quarto del totale», avverte la Cisl del Veneto che spiega che per questo «saremo in piazza l'8 giugno. Riaffermare il diritto di alunni e studenti ad avere le loro maestre e i loro professori a settembre e non alle calende greche. Un consiglio. Attenzione a chi vuol continuare a vivere nel paese dei balocchi; qualcun altro che lo ha fatto prima di lui, dopo cinque mesi, si è svegliato con le orecchie d'asino».

