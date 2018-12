Circoncisione a due gemelli in casa: uno muore, l'altro è ricoverato grave

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAROMA Un intervento arrabattato nello studio di un sedicente medico libico. Una circoncisione rituale su due gemellini nigeriani di due anni che è costata la vita a uno di loro, probabilmente colpa di una emorragia, mentre l'altro è ricoverato in Terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma, le sue condizioni sono stabili non sarebbe in pericolo di vita. La piccola vittima è arrivata in ambulanza verso le sette del mattino in ospedale, era in arresto cardiaco ma per 45 minuti i medici hanno provato a rianimarlo, tra le...