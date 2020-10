VENEZIA Sono state 67.028 le persone controllate dalle forze dell'ordine in tutta Italia nella giornata di sabato, nell'ambito delle misure per il contenimento del coronavirus, secondo il sito del ministero degli Interni. Le sanzioni comminate sono state 471, 6 i denunciati per inosservanza del divieto di spostamento dalla propria abitazione perché in quarantena. Sono stati 7.648 gli esercizi e le attività commerciali controllati, con 28 titolari multati. In totale 8 locali sono stati chiusi provvisoriamente, altri 3 sono stati invece chiusi con sanzione amministrativa accessoria. A Venezia, nell'ambito dei controlli sulla movida, un ventenne messicano, che tra l'altro non voleva indossare la mascherina, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. A Padova sono invece 5 le persone, tutte di età diversa, che dovranno pagare la sanzione amministrativa di 400 euro perché fermati dai vigili all'aperto senza indossare la mascherina. Le multe sono scattate principalmente in centro (tra piazza dei Signori e piazza Duomo), più una in zona ospedale. L'annuncio delle sanzioni è stato dato dal sindaco di Padova, Sergio Giordani: «Dopo aver fatto tutta l'informazione possibile con cartelli e quant'altro, dopo aver detto in ogni modo che dobbiamo proteggerci e con noi proteggere la città, dopo averle pure regalate nei mesi più duri in cui non si trovavano e soprattutto dopo la chiusura drammatica di oltre 60 giorni che abbiamo tutti vissuto adesso è giusto che ci siano anche le sanzioni perché a quello che abbiamo passato e visto non vogliamo né possiamo tornare. La mascherina è come il casco per la moto, per legge è obbligatoria e si porta quando la legge lo prescrive senza eccezioni. Punto».

