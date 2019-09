Cinque milioni di pezzi di falso made in Italy hanno invaso il Nordest

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE C'era chi spacciava per italianissimi dei crocifissi realizzati in Bosnia e diretti nelle Marche. Ma anche chi vendeva sotto l'egida del tricolore della carbonella bosniaca importata da una ditta di Cosenza e commercializzata attraverso un'azienda bresciana fra Veneto e Friuli. Sono solo alcune delle chicche emerse nel corso di una maxi operazione, articolata in più indagini dal 2016 al 2019, con cui i finanzieri goriziani hanno scoperto l'illecita commercializzazione di poco meno di 5 milioni di prodotti (4.800.630) con un...