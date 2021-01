IL CASO

ROMA L'Egitto, una volta e per tutte, deve collaborare pienamente sul caso Regeni: Italia e Unione Europea lo hanno chiesto all'unisono, nel quinto anniversario della scomparsa del ricercatore friulano. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollecitato il Cairo a fornire «risposte adeguate» per arrivare finalmente alla verità, ed il governo ha portato il caso al Consiglio Esteri dell'Ue. Perché è «una ferita anche europea», ha sottolineato il ministro Luigi Di Maio, che da Bruxelles ha ricevuto ampio sostegno. La sera del 25 gennaio 2016 Giulio Regeni inviò dall'Egitto il suo ultimo sms ed una settimana dopo, il 3 febbraio, il suo cadavere fu ritrovato su una strada tra Il Cairo e Alessandria. Nei cinque anni successivi il governo italiano e la magistratura romana si sono scontrati contro un muro di evasività, reticenza e veri e propri depistaggi da parte delle autorità politiche e giudiziarie egiziane. Ed anche quando i pm di Piazzale Clodio hanno rinviato a giudizio 4 agenti dei servizi segreti egiziani per sequestro, torture e omicidio, la procura del Cairo ha definito le accuse «immotivate».

LA RICHIESTA

Una nuova richiesta all'Egitto di abbattere questo muro, nella giornata simbolica del 25 gennaio, è arrivata dal più alto livello, il Quirinale, con parole molto chiare. Il presidente Mattarella ha ricordato che le «indagini, condotte dalla Procura di Roma tra molte difficoltà, hanno individuato un quadro di gravi responsabilità che presto saranno sottoposte al vaglio di un processo». A questo punto, è l'appello del capo dello Stato, «ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane, sollecitate a questo fine, senza sosta, dalla nostra diplomazia». La diplomazia italiana, oltre al pressing sul Cairo, si è mossa anche per portare questa battaglia in una dimensione europea. Ed il caso è stato affrontato in un Consiglio Esteri, proprio il 25 gennaio. Ai suoi colleghi Di Maio ha ricordato che «da cinque anni la famiglia di Giulio e tutti noi chiediamo giustizia, ma non è ancora arrivata». Ed anche se «l'Egitto è un interlocutore cruciale nel Mediterraneo», allo stesso tempo «nessun dialogo può avvenire a scapito dei diritti umani. E L'Europa deve scegliere da che parte stare». Bruxelles ha risposto con nettezza. Per l'Alto Rappresentante Joseph Borrell «il caso Regeni è una questione grave per l'Italia e per l'intera Unione Europea» e l'Ue «continua ad esortare l'Egitto a cooperare in pieno con le autorità italiane sulle responsabilità, affinché sia fatta giustizia». Nel corso del dibattito, inoltre, Di Maio ha incassato ampio sostegno da parte degli altri ministri degli Esteri, molti dei quali si sono detti pronti ad aiutare. Ora, ha spiegato il titolare della Farnesina, bisogna «procedere con sviluppi concreti». Gli sviluppi concreti potrebbero arrivare nei prossimi mesi, con o senza la collaborazione degli egiziani. Il 29 aprile è stata fissata la prima udienza a Roma del giudice per le indagini preliminari per i 4 agenti dei servizi egiziani che secondo gli inquirenti italiani prelevarono Giulio e lo trasferirono in una villetta al Cairo, dove per giorni fu torturato brutalmente e poi ucciso.

