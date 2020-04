CINEMA

VENEZIA Un'altra Cannes, un'altra Venezia. Ieri sera gli organizzatori del festival del cinema francese hanno comunicato che il rinvio della 73ma edizione «non è più un'opzione. È chiaramente difficile presumere che il Festival di Cannes possa svolgersi quest'anno nella sua forma originale». E anche la 77. Mostra internazionale d'arte cinematografica, in programma al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre, non è ben chiaro come potrà svolgersi dal momento che in Italia la riapertura delle sale cinematografiche è prevista per il prossimo dicembre. Il che significa che se la Biennale confermerà l'edizione settembrina della sua Mostra, ci saranno tanti e tali novità da farle cambiare completamente volto. Ad esempio: l'apertura delle sale al pubblico potrebbe saltare.

IN FRANCIA

Partiamo da Cannes. In Francia l'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus ha portato il presidente Emmanuel Macron non solo a prolungare il lockdown fino all'11 maggio, ma anche a proibire fino a metà luglio tutti gli eventi che prevedono una grande quantità di pubblico, festival compresi. È dunque a rischio il Gran Premio di Francia di Formula 1 in calendario il 28 giugno (a meno che non venga disputato a porte chiuse). Idem il Tour de France, terzo evento sportivo più seguito al mondo dopo Olimpiadi e Mondiali di calcio, previsto per il 27 giugno. Il Festival di Cannes era già stato rinviato: le date iniziali erano 12-23 maggio e l'ipotesi era di spostare la manifestazione a fine giugno o ai primi di luglio. Adesso Cannes sarà completamente ripensato: «Abbiamo avviato molte discussioni con professionisti, in Francia e all'estero», hanno detto ieri sera gli organizzatori. L'obiettivo è «esplorare tutte le possibilità per realizzare Cannes 2020 in un modo o nell'altro».

IN LAGUNA

A Venezia il nuovo presidente della Biennale Roberto Cicutto si limita a confermare le date dei due prossimi grandi appuntamenti: «La Biennale Architettura il 25 agosto e la Mostra del cinema dal 2 al 12 settembre». Solo che da Roma sono rimbalzate indiscrezioni secondo cui la riapertura dei cinema sarà addirittura a dicembre. Ergo: come si fa a tener chiuse le sale cinematografiche fino alla fine dell'anno e però aprire la Sala Grande al Lido di Venezia per dieci giorni con una capienza di mille posti, senza contare tutte le altre strutture del festival lagunare? Al di là dell'ufficialità delle date, in Biennale starebbero valutando l'evoluzione dell'emergenza sanitaria e tutti i possibili scenari. La volontà è di mantenere la Mostra del cinema, ma - come per Cannes - dovrà essere rivista tutta l'organizzazione al punto da ipotizzare anche di non aprire del tutto o in parte le sale. Del resto, al di là del distanziamento sociale con tot poltrone libere ogni poltrona occupata, il rischio è di trovarsi comunque con le strutture semivuote per timore di contagi e di improvvisi starnuti e colpi di tosse in sala. Insomma, per un anno la Mostra di Venezia potrebbe prescindere dal numero di spettatori e dal pubblico. Intanto si vedrà Cannes se riuscirà a riorganizzarsi.

Alda Vanzan

