VENEZIA L'agente Ethan Hunt della Imf (Impossible Mission Force) è pronto a sventare pericoli e misteri tra le calli e campielli veneziani. Da domani e fino al 14 novembre la produzione cinematografica sarà impegnata a montare pontili e allestire i set a cielo aperto dove Tom Cruise mostrerà le sue doti atletiche, come in ogni film della serie Mission Impossible. Già tra fine febbraio e inizio marzo la star di Hollywood sarebbe dovuta giungere in laguna per il settimo capitolo della saga Mission Impossible, prima che il covid bloccasse le riprese. Il titolo provvisorio è Lybra (a novembre 2021 sul grande schermo), ma il regista Christopher McQuarrie ne approfitterà per montare alcune scene anche sull'ottava pellicola della serie (a novembre 2022 al cinema).

Così come era stato previsto a febbraio, l'attore prima si è recato a Roma, dove è stato notato in uno spericolato inseguimento in auto negli scorsi giorni, ma anche con addosso una mascherina nera. Cruise potrebbe arrivare già domani.

Un motoscafo ha richiesto i permessi per alcune riprese, ma è più probabile che si tratti di sopralluoghi da parte del regista ancora alla ricerca di ispirazione per lo sfondo più adatto alla sceneggiatura. Quello che è certo è che si girerà una scazzottata sul ponte dei Consafelzi sul rio di Santa Marina e che l'agente Hunt potrebbe entrare dalla porta d'acqua del Palazzo Ducale nel rio de la Canonica, proprio sotto al ponte dei Sospiri.

Cruise si fermerà fino al 3 novembre. Destinazione più probabile l'hotel Gritti, già individuato prima del virus: la terrazza era stata adeguatamente protetta da piante che impedivano la vista dal Canal Grande.

