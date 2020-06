I NUMERI

ROMA In Cina si teme la seconda ondata del coronavirus. Ieri le autorità di Pechino hanno infatti confermato 57 nuovi casi di Covid-19, vale a dire la cifra giornaliera più alta dal mese di aprile. Il fine settimana appena concluso in pratica, ha rapidamente rischiato di far vacillare tutte le certezza costruite fino ad oggi manifestandosi quasi come un tragico salto indietro nel tempo. Gran parte dei nuovi contagi, 36 per l'esattezza, sono collegati ad un mercato alimentare, proprio come quello da cui avrebbe avuto origine la pandemia a Wuhan alla fine del 2019. Stavolta, al centro delle polemiche, è finito però il mercato di Xinfadi. Si tratta del più grane ingrosso di generi alimentari di Pechino, situato nel Fengtai, distretto sud della capitale cinese. I malati sono lavoratori della struttura o persone che in qualche modo erano entrate in contatto con esso. Per questo, da ieri, Xinfadi in cui si smerciano carne, frutta e verdura, è stato chiuso al pubblico al fine di effettuare disinfezioni e valutare l'eventuale insorgere di nuovi casi. Tuttavia, l'ormai purtroppo solida esperienza delle autorità cinesi nel valutare i focolai, ha permesso di intervenire con una celerità diversa rispetto al passato. Così stavolta i sanitari hanno rapidamente chiuso il mercato e i quartieri adiacenti. L'obiettivo è quello di effettuare tamponi non solo su tutti coloro che hanno visitato l'ingrosso a partire dal 30 maggio ma anche sui 46mila residenti dell'area. Al momento però, i test già effettuati sono solo 10mila e quindi, per precauzione, anche 11 distretti della città non coinvolti direttamente hanno scelto di aumentare il loro stato di allerta e cancellare tutti gli eventi pubblici in programma per oggi.

IL TRACCIAMENTO

Intanto il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha fatto sapere di aver rilevato il virus in 40 campioni raccolti a Xinfadi, anche dai taglieri utilizzati per preparare del salmone importato da paesi stranieri. E secondo Wu Zunyou, il principale epidemiologo del Centro, la fonte dell'ultimo focolaio potrebbe essere proprio la contaminazione di pesci e frutti di mare o anche della carne venduta tra i bancali del mercato. «A giudicare dalle circostanze, ora è più probabile che sia il primo scenario», ha dichiarato Wu, precisando anche come identificare il virus sui taglieri usati per preparare il salmone non significa necessariamente che il pesce sia la fonte. «Stiamo ancora raccogliendo informazioni - ha terminato - e non possiamo dare una conclusione ora». L'allerta però, è già scattata in tutto il Paese.

LE MISURE

Molte città, in via del tutto precauzionale, hanno stabilito che chiunque arrivi dal distretto Sud di Pechino debba porsi in quarantena per 14 giorni oppure effettuare il test sierologico. L'episodio di Xinfadi preoccupa le autorità perché, eccetto i casi Wuhan, la stragrande maggioranza dei contagi da Coronavirus registrati in Cina fino a questo momento sono stati importati dall'estero. Tant'è che anche gli altri casi inseriti nel conteggio dello scorso fine settimana erano viaggiatori in arrivo dall'estero. Ben 17 di loro provenivano dalla capitale del Bangladesh Dacca e, quindi, ieri, per la prima volta, le autorità dell'aviazione cinese hanno sospeso i voli tra la città bengalese e Guangzhou, nel sud del Paese. Tuttavia, proprio mentre il timore si rifà spazio nella regione asiatica, dalla provincia di Hubei arrivano anche delle buone notizie. Nel capoluogo Wuhan e in altre città dell'area, hanno riaperto ieri cinque importanti luoghi culturali pubblici: il museo provinciale, la biblioteca provinciale, la sala commemorativa della Rivoluzione Xinhai, il Museo d'arte e il centro d'arte di massa. Si tratta di un primo vero ritorno alla normalità che segue la decisione della provincia di Hubei di abbassare l'allerta dal livello II al livello III. A partire da sabato scorso infatti sono stati riaperti locali pubblici e mostre, così come è stato dato l'ok a conferenze e agli spostamenti per fini turistici anche tra provincie diverse.

