LA STRATEGIA

NEW YORK Sabato scorso Pechino ha mandato uno stormo di sei bombardieri nello spazio aereo di Taiwan. Joe Biden era entrato alla Casa Bianca da soli tre giorni, e il dispiegamento di forza militare sopra l'isola indipendente che la Cina pretende di riannettere non poteva che essere un test per il nuovo presidente americano. La reazione della Casa Bianca è venuta nell'arco di poche ore, una condanna a chiare lettere della «intimidazione» e un pressante invito a Pechino a «cessare le pressioni militari, diplomatiche ed economiche contro Taiwan». Nessuno si aspettava certo che Biden abbandonasse Taiwan, ma la prontezza e la chiarezza della posizione non sono sfuggiti a quanti cercavano di decifrare quale sarebbe stata la politica del nuovo presidente nei confronti della Cina.

LA SFIDA PIÙ SIGNIFICATIVA

Non è certo un caso che solo un giorno prima, il ministro degli Esteri Tony Blinken durante la sua audizione per la conferma al Senato avesse detto che la Cina «rappresenta la sfida più significativa per gli Stati Uniti». Ieri, durante l'incontro virtuale del World Economic Forum di Davos, in Svizzera, il presidente cinese Xi Jinping è sembrato lanciare una proposta al collega americano, anche se non lo ha mai citato per nome: «La storia e la realtà hanno chiarito che l'approccio fuorviante di antagonismo e di confronto... alla fine danneggia gli interessi di tutti i Paesi e mina il benessere di tutti». Xi ha riaffermato la necessità di un «multilateralismo inclusivo» basato «sul rispetto reciproco», ammonendo che bisogna «abbattere gli ostacoli al commercio, agli investimenti e agli scambi tecnologici». Tutte proposte che in teoria l'Amministrazione Biden ha già sostenuto, attraverso interventi sia di Blinken che di Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale, e Kurt Campbell, responsabile della politica con l'Asia. Tuttavia ieri pomeriggio, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha lamentato che «la Cina sembra pronta a tutto pur di conquistare vantaggi tecnologici, e noi dobbiamo difenderci meglio, avere una strategia comprensiva e mettere Pechino davanti alle sue responsabilità». In altre parole, sembrava di ascoltare una portavoce dell'Amministrazione Trump.

Da quando Biden si è insediato, sei giorni fa, hanno fatto molto rumore i suoi primi decreti che riportavano indietro l'orologio su alcuni aspetti della politica estera, come l'immediato rientro nell'Accordo di Parigi sull'ambiente o il rientro nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Anche la telefonata di domenica al collega francese Emmanuel Macron, con l'impegno a riaffermare l'importanza dell'Alleanza Atlantica e il partenariato con l'Unione Europea ha dato l'impressione che siamo entrati in una diversa e più familiare stagione quanto a politica estera.

Ieri pomeriggio in una conferenza stampa seguita in diretta dalle televisioni, il neopresidente ha lanciato una proposta che si riallaccia idealmente al New Deal di Franklin Delano Roosevelt e che vuole realizzare davvero qualcosa che Trump aveva promesso ma mai realizzato: il Buy American. Il progetto richiede che le agenzie federali acquistino solo da manifatture nazionali: «Quando compriamo americano compriamo da tutti gli americani, senza discriminazioni» ha detto Biden. Verrà anche istituito un responsabile dell'ufficio bilancio che si occuperà di controllare che il decreto venga rispettato.

Gli osservatori attenti hanno notato quanta parte dell'eredità di Trump Biden non ha cambiato, o almeno non sembra intenzionato a cambiare drasticamente. E se il Buy American e la Cina sembrano essere gli elementi più macroscopici, una continuità è già chiara anche nel supporto militare all'Ucraina, nell'accettare come un fatto compiuto il trasferimento dell'ambasciata americana a Gerusalemme, nell'opposizione al venezuelano Nicolas Maduro e nel sostegno al suo rivale Juan Guaidò, per non parlare della resistenza all'accordo fra Berlino e Mosca sul gasdotto Nord Stream 2. La continuità in politica estera è in realtà una caratteristica degli Stati Uniti, che vogliono essere visti dal mondo come una potenza stabile e affidabile. È stato Donald Trump a farne un «demolition derby» come lo ha descritto l'autorevole opinionista del Washington Post David Ignatius.

RIPARARE LE ALLEANZE

Ora che alla Casa Bianca c'è il liberal Joe Biden, la sua scommessa è di riuscire nella promessa che ha fatto all'insediameno, di «riparare le alleanze e prendere impegni con il mondo», ma allo stesso tempo non dare la sensazione di un Paese bruscamente altalenante. E poi, come Ignatius stesso scrive, Trump si lascia dietro brandelli di successo che vale la pensa salvare. Nei confronti della Cina ha brutalmente frantumato 40 anni di sforzi diplomatici, gridando per primo che quegli sforzi stavano indebolendo l'Occidente. È chiaro che Biden non è affatto scontento che finalmente si sia riconosciuto a lettere chiare che l'imperatore è nudo, e vorrà costruire - come dice Blinken - «un nuovo rapporto, partendo da una posizione di forza».

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA