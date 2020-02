IL FOCUS

ROMA Il rischio che il Coronavirus aprisse un nuovo fronte Usa-Cina dopo una prima intesa sui dazi era nell'aria da giorni. Ma ora è ufficiale: Pechino accusa soprattutto gli Stati Uniti, ma anche altri Paesi, di «aver creato e diffuso incessantemente il panico» limitando i viaggi in Cina e favorendo i rimpatri dal Paese asiatico anziché offrire un aiuto significativo. «I Paesi sviluppati come gli Stati Uniti, con forti capacità e mezzi di prevenzione dell'epidemia», ha spiegato la portavoce del ministro degli Esteri cinese Hua Chunying ai giornalisti, «sono stati i primi a imporre restrizioni eccessive andando contro i suggerimenti dell'Oms», invece di «compiere scelte razionali, pacate e con un riscontro scientifico». Un affondo pesante, che unito alla probabilità sempre più alta che la Cina non riesca a rispettare gli acquisti di beni Usa promessi a Trump, fa immaginare nuove pesanti tensioni tra i due Paesi. Una minaccia in più per i mercati, già tormentati dai timori di una recessione globale, che ieri hanno fatto i conti con l'ennesimo crollo del petrolio e la deblacle dei listini asiatici. Il brusco risveglio delle borse di Shanghai e Shenzhen alla riapertura dopo le festività del capodanno lunare, sono costate 420 miliardi di dollari bruciati (Shanghai ha perso il 7,72%, la flessione più ampia dal 2005 mentre Shenzhen ha chiuso in calo dell'8,41%). Non sono bastati i 1.200 miliardi di yuan (156 miliardi di euro) di liquidità iniettati ieri dalla Banca centrale cinese.

GLI INTERVENTI

Pronta a intervenire c'è anche l'Opec: il cartello dei Paesi produttori potrebbe anticipare la sua riunione all'8 e 9 febbraio per discutere soluzioni e rimedi all'emergenza Cina (che consuma il 15% del petrolio mondiale), dove la domanda di greggio è crollata del 20% mettendo sotto forte pressione le quotazioni dell'oro nero. Il Brent è sceso fino a -4%, ai minimi degli ultimi 13 mesi, mentre il Wti è scivolato sotto i 50 dollari al barile (in calo di oltre il 3%) per la prima volta da oltre un anno. Crolli che stanno spingendo l'Arabia Saudita a valutare misure drastiche: dalla riduzione complessiva della produzione dell'Opec di 500.000 barili al giorno fino alla fine della crisi cinese fino all'alternativa più estrema, che vede l'Arabia Saudita in prima linea con l'impegno a una riduzione temporanea da 1 milione di barili al giorno, in modo da creare uno shock sul mercato evitando una caduta libera delle quotazioni.

Preoccupati del crollo del petrolio sono anche gli analisti di Fitch. In questo scenario «potrebbe diventare più difficile» per alcune aziende del settore, avvertono, «accedere ai mercati dei capitali: si rischia «un tasso di default più elevato». Da parte sua, il Dragone sembra pronto ad ammorbidire il target di crescita per il 2020 e pur di difendere una crescita del 6%, ora davvero ambiziosa, potrebbe mettere in campo una serie di misure a sostegno dell'economia, tra cui un innalzamento del tetto al rapporto tra deficit e pil.

Intanto gli Stati Uniti hanno azzardato una stima preliminare indicano un impatto contenuto, dell'ordine dello 0,2% sul pil del primo trimestre. Mentre in Europa, Italia compresa inizia a pesare lo stop agli approvvigionamenti di semilavorati da Pechino e dintorni. Sono almeno 24 tra province e municipalità cinesi che hanno rinviato la ripresa delle attività ecnomiche e produttive a non prima del 10 febbraio. A fermarsi ben oltre il Capodanno cinese sono aree che pesano per oltre l'80% in termini di contributi al Pil della Cina e per il 90% all'export. E non sono esclusi ulteriori slittamenti. Ma se i cinesi non producono, non basteranno di certo le scorte di magazzino a mettere una toppa.

Roberta Amoruso

